وزارة الصحة الفلسطينية: 25 مصابا نقلوا إلى المستشفيات جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة على بلدة المغير شمال شرقي رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2024 - 22:10

وزارة الصحة الفلسطينية: 25 مصابا نقلوا إلى المستشفيات جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة على بلدة المغير شمال شرقي رام الله بالضفة المحتلة

منذ 23 mins 12 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة