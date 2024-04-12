مدفعية الاحتلال تواصل قصف مناطق الدعوة وأرض المفتي والمخيم الجديد والمغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2024 - 03:56

مدفعية الاحتلال تواصل قصف مناطق الدعوة وأرض المفتي والمخيم الجديد والمغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 12 April، 2024
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