المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‌‌‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا ‏تحركا لجنود وآليات العدو الاسرائيلي في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا ‏إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 03:40

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‌‌‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا ‏تحركا لجنود وآليات العدو الاسرائيلي في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا ‏إصابات مؤكدة

منذ 11 mins 5 April، 2024
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