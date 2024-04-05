المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‌‌‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا آليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة الاسرائيلي بصاروخ موجه أصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 03:38

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‌‌‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا آليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة الاسرائيلي بصاروخ موجه أصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيل وجريح

منذ 11 mins 5 April، 2024
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