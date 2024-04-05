المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا آليةً عسكرية عند بوابة موقع المطلة الاسرائيلي بصاروخ موجه أصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 03:38
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا آليةً عسكرية عند بوابة موقع المطلة الاسرائيلي بصاروخ موجه أصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح
منذ 11 mins
5 April، 2024
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تحركا لجنود وآليات العدو الاسرائيلي في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة
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