الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة على بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 03:38

الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 53 mins 5 April، 2024
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