القوى الوطنية والإسلامية: تصعيد الضغط الشعبي هو أداة فاعلة وبالغة التأثير بتغيير مواقف الدول والحكومات ودفعها للانحياز للعدالة ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 23:04

القوى الوطنية والإسلامية: تصعيد الضغط الشعبي هو أداة فاعلة وبالغة التأثير بتغيير مواقف الدول والحكومات ودفعها للانحياز للعدالة ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة

منذ 14 mins 4 April، 2024
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