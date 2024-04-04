استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين أثناء محاولتهم إسعاف جرحى في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 16:48

استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين أثناء محاولتهم إسعاف جرحى في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 31 mins 4 April، 2024
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