وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33037 شهيداً و 75668 إصابة منذ 7 اكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 11:56

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33037 شهيداً و 75668 إصابة منذ 7 اكتوبر الماضي

منذ 1 ساعة 4 April، 2024
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