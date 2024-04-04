قصف مدفعي صهيوني على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 00:50

قصف مدفعي صهيوني على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 55 mins 3 April، 2024
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