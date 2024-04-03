قصف مدفعي صهيوني على جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 22:40

قصف مدفعي صهيوني على جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 3 April، 2024
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