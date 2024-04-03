طوفان الأقصى | اشتباكات عنيفة مع العدو بعدة محاور في غزة والوسط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 3 2024 - 20:20

طوفان الأقصى | اشتباكات عنيفة مع العدو بعدة محاور في غزة والوسط

منذ 3 ساعة 3 April، 2024
المقاومة الفلسطينية غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

 مواجهات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في عدد من محاور قطاع غزة استمرت اليوم وواصل المقاومون استهداف جنود وآليات العدو لا سيما وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية شرق دير البلح، ومجموعة من الجنود تحصنوا في أحد المباني.

ودكت كتائب القسام تدك قوة صهيونية راجلة شرق حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون.

وقصفت سرايا القدس تموضعا لجنود وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل بالاشتراك مع لواء العامودي – كتائب شهداء الأقصى.

كتائب شهداء الأقصى قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو وآلياتهم العسكرية شمال مدينة خانيونس.

 

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة