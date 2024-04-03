مواجهات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في عدد من محاور قطاع غزة استمرت اليوم وواصل المقاومون استهداف جنود وآليات العدو لا سيما وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية شرق دير البلح، ومجموعة من الجنود تحصنوا في أحد المباني.

ودكت كتائب القسام تدك قوة صهيونية راجلة شرق حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون.

وقصفت سرايا القدس تموضعا لجنود وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل بالاشتراك مع لواء العامودي – كتائب شهداء الأقصى.

كتائب شهداء الأقصى قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو وآلياتهم العسكرية شمال مدينة خانيونس.