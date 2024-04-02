كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية غربي مدينة خانيونس ونؤكد وقوع قتلى وجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 18:22

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية غربي مدينة خانيونس ونؤكد وقوع قتلى وجرحى

منذ 5 mins 2 April، 2024
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