إذاعة جيش العدو: طائرة مسيّرة انفجرت قرب مطار رامون شمال إيلات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 12:20

إذاعة جيش العدو: طائرة مسيّرة انفجرت قرب مطار رامون شمال إيلات

منذ 16 mins 2 April، 2024
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