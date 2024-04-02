مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 00:22
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شهداء وجرحى جراء استهداف العدو الصهيوني لمبنى ملاصق للسفارة الايرانية في العاصمة السورية دمشق
مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة
منذ 35 mins
1 April، 2024
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