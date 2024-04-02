وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 00:22

وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة باليمن

منذ 44 mins 1 April، 2024
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