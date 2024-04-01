مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 22:24

مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة في جنوب لبنان

منذ 14 mins 1 April، 2024
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