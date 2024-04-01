المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني: ضرب القاعدة العسكرية في إيلات حدث خطير جداً ونحقق في الحدث لمنع تكراره – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 22:24

المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني: ضرب القاعدة العسكرية في إيلات حدث خطير جداً ونحقق في الحدث لمنع تكراره

منذ 58 mins 1 April، 2024
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