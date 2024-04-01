المقاومة الاسلامية شيعت ثلة من الشهداء على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 22:24

المقاومة الاسلامية شيعت ثلة من الشهداء على طريق القدس

منذ 56 mins 1 April، 2024
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تقارير مصورة - لبنان

شيعت المقاومة الاسلامية ثلة من الشهداء على طريق القدس.

المصدر: قناة المنار

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