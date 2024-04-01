‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا فريقاً فنياً للعدو اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 18:02

‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا فريقاً فنياً للعدو اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة

منذ 44 mins 1 April، 2024
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