إعلام العدو: أنباء عن سقوط صاروخ في مطار رامون العسكري قرب إيلات وقوات الاسعاف تهرع إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 12:20

إعلام العدو: أنباء عن سقوط صاروخ في مطار رامون العسكري قرب إيلات وقوات الاسعاف تهرع إلى المكان

منذ 29 mins 2 April، 2024
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