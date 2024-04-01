دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 31-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 12:15 استهداف ثكنة راميم بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 13:45 تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:45 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
4- الساعة 15:45 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 17:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 23:10 استهداف قوة عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 13:15 استهداف موقع المالكية بصواريخ “بركان” وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:55 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها.
المصدر: موقع المنار