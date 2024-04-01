القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: إجابات الاحتلال كانت محاولة للمماطلة فيما يتعلق بالنقاط الأساسية التي تريد حماس إجابات بشأنها وهي وقف العدوان والانسحاب من غزة وعودة النازحين للشمال وإعمار القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 01:56

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: إجابات الاحتلال كانت محاولة للمماطلة فيما يتعلق بالنقاط الأساسية التي تريد حماس إجابات بشأنها وهي وقف العدوان والانسحاب من غزة وعودة النازحين للشمال وإعمار القطاع

منذ 51 mins 1 April، 2024
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