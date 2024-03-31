تظاهرة ضخمة للمستوطنين الصهاينة أمام مقر الكنيست في القدس للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وانتخابات عاجلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 23:14

تظاهرة ضخمة للمستوطنين الصهاينة أمام مقر الكنيست في القدس للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وانتخابات عاجلة

منذ 3 ساعة 31 March، 2024
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