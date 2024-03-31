سرايا القدس: مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع وحدة صهيونية خاصة بعد رصدها واستدراجها جنوب دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 23:14

سرايا القدس: مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع وحدة صهيونية خاصة بعد رصدها واستدراجها جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 3 ساعة 31 March، 2024
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