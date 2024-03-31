مراسل المنار : تفعيل القبة الحديدية في أجواء المجيدية وسهل الماري في القطاع الشرقي وأصوات الانفجارات تدوّي في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2024 - 17:06

مراسل المنار : تفعيل القبة الحديدية في أجواء المجيدية وسهل الماري في القطاع الشرقي وأصوات الانفجارات تدوّي في المنطقة

منذ 1 ساعة 31 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة