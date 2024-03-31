اعلام العدو: إنفجار طائرة مسيّرة في جبال حرمون بالجولان أُطلقت من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 17:04
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ177 على التوالي وارتفاع حصيلته إلى 32782 شهيدًا و75298 جريحًا
اعلام العدو: إنفجار طائرة مسيّرة في جبال حرمون بالجولان أُطلقت من لبنان
منذ 2 ساعة
31 March، 2024
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