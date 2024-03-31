البنك المركزي لكيان الاحتلال: الحرب تسببت بزيادة هائلة في العجز ونسبة الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 13:20

البنك المركزي لكيان الاحتلال: الحرب تسببت بزيادة هائلة في العجز ونسبة الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي

منذ 33 mins 31 March، 2024
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