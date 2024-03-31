ارتفاع عدد شهداء تفجير دراجة مفخخة وسط السوق في مدينة أعزاز شمال حلب بسوريا إلى 7 وعدد الجرحى إلى أكثر من 30 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2024 - 02:08

ارتفاع عدد شهداء تفجير دراجة مفخخة وسط السوق في مدينة أعزاز شمال حلب بسوريا إلى 7 وعدد الجرحى إلى أكثر من 30

منذ 33 mins 31 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة