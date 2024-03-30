تقرير مصور | المقاومة تشيع ثلاثة شهداء ارتقوا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 22:58

تقرير مصور | المقاومة تشيع ثلاثة شهداء ارتقوا على طريق القدس

منذ 1 ساعة 30 March، 2024
تشييع شهيد
تقارير مصورة - لبنان

في الجنوب وبيروت المقاومة تشيع ثلاثة شهداء ارتقوا على طريق القدس والجهاد.

المصدر: قناة المنار

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