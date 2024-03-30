عاجل | مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية تستهدف ساتر موقع للجيش اللبناني في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 18:06

عاجل | مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية تستهدف ساتر موقع للجيش اللبناني في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات

منذ 2 ساعة 30 March، 2024
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