مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدتي مارون الراس ويارون جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 12:10

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدتي مارون الراس ويارون جنوبي لبنان

منذ 6 mins 30 March، 2024
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