كتائب القسام: استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط 3 مروحيات لإخلائهم في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 12:10

كتائب القسام: استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط 3 مروحيات لإخلائهم في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 27 mins 30 March، 2024
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