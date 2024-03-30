إصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لفلسطينيين ينتظرون المساعدات في شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 03:10

إصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لفلسطينيين ينتظرون المساعدات في شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق غزة

منذ 1 ساعة 30 March، 2024
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