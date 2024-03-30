مراسل المنار: دبابة ميركافا صهيونية في موقع مستعمرة المطلة استهدفت منطقة الجدار في محيط بوابة فاطمة في بلدة كفركلا جنوب لبنان بقذيفة مباشرة أعقبها إطلاق رشقات رشاشة بإتجاه المنطقة نفسها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 01:34

مراسل المنار: دبابة ميركافا صهيونية في موقع مستعمرة المطلة استهدفت منطقة الجدار في محيط بوابة فاطمة في بلدة كفركلا جنوب لبنان بقذيفة مباشرة أعقبها إطلاق رشقات رشاشة بإتجاه المنطقة نفسها

منذ 54 mins 30 March، 2024
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