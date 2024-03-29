القيادي في حركة حماس محمود مرداوي: لم يصلنا أي جديد بشأن صفقة التبادل والاحتلال الاسرائيلي يناقش الملف مع ذاته – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 23:54

القيادي في حركة حماس محمود مرداوي: لم يصلنا أي جديد بشأن صفقة التبادل والاحتلال الاسرائيلي يناقش الملف مع ذاته

منذ 2 ساعة 29 March، 2024
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