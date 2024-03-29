سرايا القدس: بعد عودتهم من نقاط الاشتباك أكد مجاهدونا إيقاعهم قوة راجلة صهيونية قوامها 6 أفراد بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 18:40

سرايا القدس: بعد عودتهم من نقاط الاشتباك أكد مجاهدونا إيقاعهم قوة راجلة صهيونية قوامها 6 أفراد بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب خانيونس

منذ 50 mins 29 March، 2024
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