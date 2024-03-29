إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على منزل في المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 14:50

إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على منزل في المطلة

منذ 17 mins 29 March، 2024
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