المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى علي ناصيف “أبو حيدر” مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 12:48

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى علي ناصيف “أبو حيدر” مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 26 mins 29 March، 2024
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