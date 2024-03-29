استهدف مجاهدو القسام مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات واوقعوها بين قتيل وجريح وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم.

كتائب “الشهيد أبو علي مصطفى” اعلنت انها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس مستوطنة “بئيري” برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وكان افيد عن اشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

كتائب القسام، اعلنت امس تفجير منزل مفخخ بقوة صهيونية واستهداف 4 آليات بالقذائف، خلال التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وفي بلاغ آخر، أكد مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وأعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه” و”ميركفاه 4″ بقذيفتي “الياسين 105” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

سرايا القدس قصفت بالهاون مع كتائب المجاهدين تجمعات لجنود وآليات العدو بمحيط مجمع الشفاء واستهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “تاندوم” محيط تقاطع مجمع الشفاء بشارع الثورة غرب مدينة غزة.

جيش العدو اعلن إصابة 8 جنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن تحليل لمعهد دراسة الحرب “وقوع 70 هجوما لحماس والفصائل الفلسطينية على القوات “الإسرائيلية” في الشفاء منذ 18 مارس” واشار ان “الهجمات الفلسطينية في غزة تشير لفاعلية كبيرة”.