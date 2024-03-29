غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 05:06
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الامام الخامنئي خلال استقباله الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة
غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في مدينة خانيونس
منذ 21 mins
29 March، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
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