الدفاع المدني بغزة : انقاذ امرأة على قيد الحياة من منزل عائلة معمر بحي النصر شمال شرق رفح نتيجة استهداف طائرات الاحتلال للمنزل الليلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2024 - 05:06

الدفاع المدني بغزة : انقاذ امرأة على قيد الحياة من منزل عائلة معمر بحي النصر شمال شرق رفح نتيجة استهداف طائرات الاحتلال للمنزل الليلة

منذ 1 ساعة 29 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة