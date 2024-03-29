الدفاع المدني بغزة : طواقمنا تتمكن من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 05:06

الدفاع المدني بغزة : طواقمنا تتمكن من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين

منذ 1 ساعة 29 March، 2024
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