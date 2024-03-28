تقرير مصور | الجنوب .. يزف كوكبة من شهداءه على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 22:26

تقرير مصور | الجنوب .. يزف كوكبة من شهداءه على طريق القدس

منذ 26 mins 28 March، 2024
تشييع شهيد
تقارير مصورة - لبنان

الجنوب .. يزف كوكبة من شهداءه على طريق القدس.

المصدر: قناة المنار

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