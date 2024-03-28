نخالة لقاليباف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدم الدعم والعون للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2024 - 16:48

نخالة لقاليباف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدم الدعم والعون للشعب الفلسطيني

منذ 9 mins 28 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة