الأونروا: قوافلنا الغذائية تمنع من الوصول إلى الشمال حيث المجاعة وشيكة والوقت ينفد ويجب رفع القيود الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 14:40

الأونروا: قوافلنا الغذائية تمنع من الوصول إلى الشمال حيث المجاعة وشيكة والوقت ينفد ويجب رفع القيود الآن

منذ 57 mins 28 March، 2024
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