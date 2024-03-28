القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 10:06
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الصحة بغزة: إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 32490 شهيدا و70889 جريحا
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات
منذ 41 mins
28 March، 2024
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