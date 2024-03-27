إصابات تصل الى مستشفى أبو يوسف النجار جراء غارات صهيونية استهدفت منزلا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 04:06

إصابات تصل الى مستشفى أبو يوسف النجار جراء غارات صهيونية استهدفت منزلا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 10 mins 27 March، 2024
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