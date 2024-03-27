قوات العدو الاسرائيلي تقتحم العيادة الطبية في حي المراح بجنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 01:02

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم العيادة الطبية في حي المراح بجنين بالضفة المحتلة

منذ 6 mins 27 March، 2024
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