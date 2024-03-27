اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات العدو الاسرائلي أثناء مرورها قرب مفرق مثلث الشهداء جنوب جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 01:02

اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات العدو الاسرائلي أثناء مرورها قرب مفرق مثلث الشهداء جنوب جنين بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 26 March، 2024
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