المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 26 2024 - 20:24

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة

منذ 52 mins 26 March، 2024
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